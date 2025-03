Atenção: teremos guerra de bastidores por datas da estreia do Brasileirão

E a primeira rodada do Brasileirão tem dois potenciais finalistas do Paulistão jogando justamente no sábado. O Palmeiras enfrenta o Botafogo, em casa, e o Corinthians joga contra o Bahia, fora de casa.

Classificação e jogos Brasileirão

A solução mais "simples" seria colocar um dos dois jogos para domingo. No caso corintiano, não haveria um problema maior, mas, para o caso palmeirense, o domingo é impossível, uma vez que a capital paulistana terá jogo do São Paulo nesse dia marcado para 16h, contra o Sport. A Polícia Militar não permite dois jogos de times rivais no mesmo dia na mesma cidade.

Uma alternativa seria jogar o Tricolor para a segunda-feira, com o Palmeiras para domingo. A solução precisaria de uma alteração da grade de TV, com a Globo transmitindo sua partida no domingo e o Sportv no Morumbi na segunda-feira.

A princípio esse seria o movimento mais fácil, mas a briga ainda está longe de acabar. A Libertadores terá a sua primeira rodada da fase de grupos nessa semana, começando na terça-feira e indo até quinta-feira.

Se o São Paulo for colocado na quarta-feira, obrigatoriamente ele teria de jogar no domingo. O que inviabilizaria Palmeiras e Corinthians nesse dia. E consequentemente inviabilizaria uma final de Estadual no dia 27 caso um dos arquirrivais se classifiquem. Uma outra mudança seria o São Paulo no sábado, com o Palmeiras no domingo. Mas e se o Tricolor estiver na final do Paulista na quinta?

Ou indo além disso: e se o Botafogo tiver partida da Libertadores na terça-feira? Ele teria que jogar sábado de qualquer jeito. A mesma coisa com o Bahia ou Corinthians, na Libertadores ou na Sul-Americana. Eles se enfrentam na estreia do Brasileirão, mas também terão compromissos marcados para a semana seguinte no calendário sul-americano.