Palmeiras: Leila dá show ao expor Conmebol e cobrar exclusão do Cerro

Leila Pereira fez um excelente discurso e mostrou uma justa revolta pelo ato de racismo sofrido por Luighi, atacante do Palmeiras, na Libertadores Sub-20. A presidente expôs a Conmebol, cobrou exclusão do Cerro Porteño das competições sul-americanas e pediu a união de todos os outros times brasileiros no movimento por punições mais severas com casos desse tipo.

Essa coluna muitas vezes criticou a dirigente por uma comunicação ruim com seus torcedores ao representar uma instituição. Mas, hoje, ela acertou em cheio! Inclusive ao expor que tenta desde ontem conversar com Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, e não consegue! UMA VERGONHA!

Será importante que a dirigente lidere essa busca e não permita que o caso caia em esquecimento, como outras dezenas de casos já aconteceram. Não adianta ficarmos nas notas oficiais, nas multas que param nos cofres da Conmebol ou até em bloqueios parciais da arquibancada.