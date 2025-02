Mundial fecha com 4º patrocinador, mas cota para clubes ainda é um mistério

Imagem: Photo by Ed Mulholland - FIFA/FIFA via Getty Images

O Super Mundial de Clubes de 2025 fechou hoje com o seu quarto patrocinador: a Cola Cola. A empresa se junta a Michelob Ultra, Hisense e Bank of America como apoiadores da competição que será disputada em junho nos Estados Unidos.

A notícia é boa para os participantes, uma vez que a Fifa prometeu aos clubes distribuir tudo o que arrecadar com a competição, sem lucrar nenhum centavo com o torneio e pagando os custos de realização com esses patrocínios. A entidade ainda negocia com mais parceiros e não divulgou qual será a cota.

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os representantes brasileiros e ainda não foram informados sobre quanto vão ganhar. No modelo desenhado pela Fifa, eles vão receber uma verba fixa só por participar do torneio e aumentam o bolo conforme forem avançando de fase.