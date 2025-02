São Paulo tenta, mas não consegue ajudar; só Palmeiras terá culpa no vexame

Mas o São Paulo não tem culpa da situação do Palmeiras. O cada vez mais provável vexame de ser eliminado na fase de grupos do Paulista é culpa só do Palmeiras. Sim, o regulamento permite essa situação bizarra de ter mais pontos do que outros times classificados, mas ele sempre foi assim.

Classificação e jogos Paulista

A Ponte Preta enfrentou exatamente os mesmos adversários que o Palmeiras e está mais próxima da classificação porque foi mais competente, inclusive revezando sua equipe quando necessária. O time de Alberto Valentim foi mais competente, inclusive, ao enfrentar o São Paulo em pleno Morumbi e com força máxima para vencer por 2 a 1 e de virada.

Não dá para falar que o São Paulo entregou esse jogo de propósito. O time de Zubeldia agora chega ao seu quinto jogo sem vencer, vê o Morumbi cada vez mais vazio, a diretoria cada vez mais confusa com o que fazer e muito mais dúvidas do que certezas para a equipe do Morumbi.