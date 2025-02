Jovem da base do Palmeiras bate recorde de Estêvão em contrato com a Nike

O Palmeiras tem um novo recordista nas suas categorias de base, atropelando até Estêvão. Trata-se de Arthur Vicente, que assinou seu primeiro acordo comercial com a Nike aos nove anos de idade. O vínculo terá duração de três anos e pode ser renovado por mais um.

O jogador chegou ao Palestra Itália em 2024 depois de se destacar em um projeto social no interior de São Paulo e conseguiu esse acordo com a empresa norte-americana, batendo recordes de nomes como Estêvão.

O atacante, que hoje tem 17 anos e já foi negociado com o Chelsea, assinou com a Nike quando tinha 10 anos. Na época, ele estava na base do Cruzeiro. É por isso que Edson Neto, agente responsável pela formação do garoto, acredita que já tem motivos para comemorar.