União dos jogadores contra sintético é ótima, mas deixa perguntas em aberto

Se a saúde está em primeiro lugar, a importância da partida não deveria importar. Afinal, se o jogo é amistoso, vale três pontos ou é final de campeonato, a saúde segue em primeiro lugar.

Se Oscar e Lucas não podem ou não querem atuar no artificial, como fica a situação de outros atletas? Pablo Maia e Alisson que voltaram faz pouco tempo de lesão podem jogar no sintético? Por quê?

Vale lembrar que não há nenhum estudo que COMPROVA que o sintético cause mais lesões. Ainda assim, é justo que a classe defina em quais condições eles querem praticar o esporte.

No dia 1º de novembro de 2023, este blog trouxe a informação que desde então não mudou: nem os atletas de Palmeiras e Botafogo gostam do gramado sintético, mas eles preferem jogar no artificial a jogar no natural em estado ruim de conservação.

Se, no final, houver consenso que o gramado sintético não pode mais ser usado, os times que usam esse tipo de piso precisam de um tempo para adaptação. É certo que os estádios terão que passar por reformas e isso não acontece de um dia para o outro.