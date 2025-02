Parceiro de placas do Palmeiras negocia três patrocínios para uniforme

O Palmeiras ainda quer fechar novos patrocinadores para o seu uniforme. Com dois já fechados e um bem encaminhado, o Alviverde ainda deixa no mercado mais quatro espaços disponíveis.

Na omoplata, o selo do peito, no calção e na barra da camisa na parte de trás são as propriedades que estão sendo oferecidas. Soube a coluna que a Sportshub, parceira de placas do clube no Brasileirão, já tem conversas com três marcas. O Verdão não comenta o assunto.

Para a omoplata, o interessado é uma montadora. Para o selo do peito, o ramo da empresa é o de construção enquanto uma terceira empresa de produto de consumo está de olho no calção.