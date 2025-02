O tour do Messi está chegando a São Paulo e eu recomendo: faça essa visita!

Está chegando a São Paulo uma experiência muito boa para dar uma viajada pela carreira de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos: Lionel Messi.

A chamada The Messi Experience, que foi um sucesso em Miami, Los Angeles e Buenos Aires, estará no Shopping Eldorado a partir do dia 27 de abril e vale cada minuto. Com ingressos a partir de R$ 50, o tour não é como um museu qualquer.

Tive a experiência de visitar a atração em Miami durante a cobertura da Copa América no ano passado e posso garantir: se você gosta de futebol, vai ser muito legal. É bem provável que vire mania por aqui, como mostra uma pesquisa recente que 12% dos fãs virtuais do argentino estão no Brasil, superando até mesmo a Argentina, com 6,5%, e Estados Unidos, com 6,2%.