Palmeiras fica próximo de fechar terceiro patrocinador para uniforme

O Palmeiras está encaminhado com o seu terceiro patrocinador para o uniforme: trata-se do Grupo Fictor, empresa de investimento que tem no agronegócio um de seus principais mercados de atuação, mas que também trabalha com outros nichos.

A marca vai estampar a parte traseira do uniforme palestrino e também estará presente nas categorias de base. O acordo deve ser feito na base dos R$ 20 milhões e será de pelo menos três anos, como mostrou o Canal P de Porco e confirmou a coluna.

O acordo está bastante avançado, mas ainda não está totalmente assinado. É provável que haja um anúncio já na semana que vem. A diretoria não comenta publicamente os assuntos de patrocínio.