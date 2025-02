Time titular do Palmeiras faz um bom Paulista, o que decepciona é o elenco

A questão é que na hora que mesclou o time, o Palmeiras decepcionou e o time tem 15 dias para fechar o elenco que vai disputar uma parte importantíssima de temporada. A tabela do Brasileirão divulgada ontem deixou um claro recado para a diretoria, como destaquei por aqui na coluna.

Classificação e jogos Paulista

Vanderlan não fez boas partidas, Marcos Rocha, que hoje foi reserva, esteve mal em vários momentos, assim como Aníbal, que hoje também esteve no banco e não fez nenhuma boa apresentação no Estadual até aqui. Thalys, Luighi e Allan tiveram bons lampejos, mas não podem ser as primeiras opções para um time com o faturamento que tem o Alviverde.

E um time com o tanto de dinheiro que tem o Palmeiras também não pode arranjar desculpas para ficar fora do Paulista. É verdade que a pontuação seria suficiente para estar perto da vaga em qualquer outro grupo, mas esse é o regulamento e na sua frente na chave D estão dois times de Série C.

Também é verdade que Abel Ferreira rodou o elenco, mas a Ponte Preta, o São Bernardo e o Mirassol rodaram seus elencos e, por enquanto, estão se classificando. Então não adianta: não passar de fase será um vexame.