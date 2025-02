Tabela do Brasileirão deixa recado e impõe prazo para Palmeiras e Botafogo

A tabela do Brasileirão divulgada ontem (12) pela CBF deixa um recado importante para todas as equipes, mas, especialmente, para Palmeiras e Botafogo, que estão entre os candidatos ao título. Os limites também servem para Corinthians, Flamengo, Fortaleza e outros times que sonham com a parte de cima da tabela, mas esses já parecem ter o seu planejamento de elenco mais resolvido.

A divulgação deixa claro que os times jogarão 12 rodadas do torneio com o elenco que tiver registrado até o dia 28 de fevereiro, data em que a primeira janela de inscrições do ano fecha. Ou seja, os times têm mais 15 dias de mercado aberto.

Doze rodadas significam quase um terço do Brasileirão e não adianta pensar que dará tempo de consertar tudo na janela do meio do ano. A abertura em junho e julho deveria servir para pequenas mudanças de rota, mas não uma grande mudança.