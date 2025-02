Palmeiras define que só aceita negociar Rony com Atlético-MG e recusa Vasco

O Palmeiras definiu que só vai negociar Rony se for com o Atlético-MG e já avisou ao Vasco que não abrirá negociações pelo atacante.

De acordo com o que soube a coluna, a diretoria do Alviverde ouviu do staff do atleta ainda ontem à noite que tudo estava acertado com o Galo, inclusive com pedido para que ele fosse liberado do treino de hoje (12) para acertar os detalhes da sua viagem a Belo Horizonte.

Hoje pela manhã, enquanto acertava a documentação para finalizar a venda com o Atlético-MG, a cúpula do Palmeiras soube pela imprensa do papo entre Rony e Vasco.