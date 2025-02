Ativo no mercado da bola, Santos atrasa pagamento de R$ 6 mi ao Cuiabá

Bastante ativo no mercado, o Santos já fechou as negociações de Neymar, Zé Rafael, Verón e Rollheiser, mas isso não significa que todas as contas da Vila Belmiro já estejam em dia.

Soube a coluna que a equipe de Vila Belmiro está atrasada no pagamento de uma parcela de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6 milhões) para o Cuiabá pela compra do zagueiro Joaquim.

O jogador foi vendido em fevereiro de 2023, por 3 milhões de euros, com uma cláusula que subiria o negócio para 3,75 milhões de euros caso ele jogasse 60% das partidas pelo Santos, o que aconteceu.