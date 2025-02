Rony recusa Grêmio e aguarda acordo com Atlético-MG para sair do Palmeiras

Rony recusou uma proposta do Grêmio e ainda segue em negociações com o Atlético-MG para deixar o Palmeiras. O atacante é um pedido de Cuca e aguarda ver no papel o que foi oferecido verbalmente para acertar a sua ida para Belo Horizonte.

Os dois clubes já têm acordo por um negócio que ficará na casa dos 8 milhões de euros, o que significa cerca de R$ 48 milhões na cotação atual. O Alviverde tem 50% dos direitos econômicos e a outra metade está dividida entre jogador e Athletico.

O negócio é tratado com muita cautela no Alviverde, uma vez que o atacante tem exigido um salário que está acima do que quase todos os times do país podem pagar.