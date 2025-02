Palmeiras quer Vitor Roque para agora, mas depende de ação do Barcelona

A equipe catalã vive problemas financeiros e tem a ideia de recuperar ao menos parte do investimento feito para tirar o atacante do Athletico, que recebeu 40 milhões de euros no ato da venda (na época, R$ 215 milhões), manteve 20% dos direitos e ainda poderia ganhar mais de acordo com metas.

O Barcelona conversa com o Bétis e vê sinais de que o negócio pode acontecer. A imprensa espanhola já noticia que Vitor Roque não faz mais parte dos planos do técnico Manuel Pellegrini e, em tese, não faria sentido manter o atleta pagando salários sendo que ele não ficaria nem no banco.

Recentemente, a equipe de Sevilha ainda foi ao mercado e contratou Bakambu e Cucho Hernandez, que disputam vaga diretamente com a revelação do Furacão, além de Antony, que não joga no mesmo setor, mas também é atacante.

Vitor Roque já sinalizou que gostaria de continuar na Europa, mas já há um trabalho em curso do estafe do atleta mostrando que um possível retorno ao Brasil poderia ser uma boa para que ele recuperasse a forma ideal.