Andreas Pereira escolhe Europa, e Palmeiras encerra negociação por meia

Andreas Pereira não será reforço do Palmeiras. O meio-campista avisou a diretoria palmeirense que seguirá no futebol europeu e as negociações foram encerradas.

O jogador de 29 anos entende que se deixar a Europa neste momento não terá outra oportunidade para retornar. Foi essa a principal explicação dada pelo atleta nas ligações que ele teve com a diretoria.

O atleta gostou da proposta financeira do Verdão, que era até maior do que ele ganha no Fulham, elogiou a estrutura do clube e chegou a sinalizar que estava pronto para fazer a mudança.