Quem são jogadores do Fla mais usados em ação de patrocinador na Globo?

A final da Supercopa do Brasil foi marcada por uma ativação de marketing da Shopee, novo patrocinador do Flamengo, em plena transmissão da TV Globo, com participação de Luis Roberto, Caio Ribeiro e Roger Flores.

Na ocasião, os torcedores poderiam usar um cupom de R$ 25 de desconto que estava na parte de trás do uniforme, com o nome de cada jogador no duelo com o Botafogo. Ao todo, mais de 200 mil cupons foram ativados. Sabe quem foram os mais utilizados? Segundo soube a coluna, foram Bruno Henrique, Gerson, Gonzalo Plata, Wesley e Agustín Rossi.

Além disso, as redes sociais da empresa tiveram mais de 8 milhões de impressões e ganharam mais de 100 mil seguidores, como destacou o head de marca e live commerce, Rodrigo Farah. "A iniciativa reforça a estratégia da Shopee de conectar-se à paixão nacional pelo futebol. Operamos uma ação 360° com ativações dentro de campo, mídias online e offline, além de toda a imersão que proporcionamos aos usuários com benefícios exclusivos de desconto".