Neymar quebra protocolos na estreia e turbina Paulista, TVs e até rival

Depois que entrou em campo, Neymar virou manchete por tomar bolada "nas partes baixas", fez o time do Botafogo-SP tomar dois cartões quase que instantâneos e não cansou de apanhar. Mas assim que o apito final foi dado, o protocolo mudou de novo.

Uma fila de jogadores do time de Ribeirão Preto foi formada para tirar uma foto com o camisa 10. Até os membros da comissão técnica do time rival quiseram tirar uma casquinha. Ele atendeu um por um e foi dar as entrevistas.

Eleito o melhor em campo apesar de não ter dado assistência, não ter feito gol e ter visto o Santos tomar o empate, ele precisou dar entrevista por fazer parte do ritual de um dos patrocinadores do Campeonato. Quando chegou lá, três repórteres o esperavam, o triplo do que normalmente acontece a cada jogo.

É certo que Neymar será o centro das atenções daqui para frente e que isso vai turbinar a marca de todos os envolvidos, incluindo federação, campeonato, empresas que transmitem e até do adversário, como foi o caso do Botafogo-SP que ganhou um patrocínio pontual pela ocasião.