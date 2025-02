Faltou poder de fogo ao Palmeiras contra o Corinthians. Quem faz o gol?

Faltou um jogador para concretizar o domínio que o Palmeiras teve contra o Corinthians nesta quinta-feira (6) no primeiro clássico do ano. O time de Abel Ferreira dominou a bola quase o tempo todo, jogou no campo de ataque boa parte dos 90 minutos, mas não teve poder de fogo e ficou no 1 a 1.

Curiosamente, a discussão do momento no Verdão é a falta de um camisa 9, que tem como principal característica justamente esse ofício. O esquema de jogo armado pelo português era bom para o time circular a bola.

Maurício, Veiga, Facundo, Estevão e, hoje, Piquerez, estavam bem na troca de passes, às vezes apareciam na entrada da área, mas faltava mais do que isso. Faltava facão, presença na marca de pênalti, uma parede e um pivô. O time conseguia rodar toda a área do Corinthians, mas não transformava isso em um perigo de verdade para Hugo Souza. Foram 24 chutes palmeirenses contra quatro, oito vezes que a meta foi atingida, mas uma delas foi Estevão perdendo o pênalti.