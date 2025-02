Plano do Corinthians para pagar dívidas é 'preguiçoso e permite time caro'

Com o RCE, a equipe de Parque São Jorge poderia manter um time caro, com folha salarial alta e só perderia 4% de suas receitas recorrentes e 5% de suas vendas para pagar esse total em até 10 anos.

Quando fez seu plano de recuperação financeira, o Flamengo, por exemplo, diminuiu os gastos com o time profissional e se desfez de jogadores mais caros. O Palmeiras, por sua vez, fez um fundo de reestruturação de dívida com um mútuo feito pelo ex-presidente Paulo Nobre e reduziu os gastos drasticamente por dois anos.

O São Paulo, no momento, fez um fundo de investimento em direitos creditórios, o FIDC, no valor de R$ 240 milhões, e, no acordo, se comprometeu a diminuir gastos para honrar com os custos. A decisão, inclusive, causa ruído entre a presidência e o departamento de futebol.

A estratégia do Corinthians é considerada polêmica por todos os especialistas ouvidos pela coluna. Ninguém quis falar abertamente sobre o tema para evitar um conflito de interesses no futuro, mas há unanimidade ao apontar que essa prerrogativa só poderia ser utilizada pelos clubes que são SAF, Sociedade Anônima do Futebol, o que não é o caso do time de Parque São Jorge.

Há, inclusive, um precedente. A Portuguesa conseguiu uma decisão favorável da Justiça para ter o mesmo mecanismo como esse, não honrou com o compromisso, virou SAF e entrou com o pedido de Recuperação Judicial. Já na época vários especialistas contestaram a decisão, como mostrou a coluna do UOL Lei em Campo.

Segundo esses especialistas, há um grande risco de o RCE não funcionar, os credores não receberem e a dívida continuar se arrastando. Eles também admitem que a redação da Lei da SAF permite esse tipo de interpretação e abre brecha para esse tipo de decisão.