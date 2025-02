Com Neymar, Santos sobe em sócios, mas fica longe do topo; veja ranking

O Santos comemora o efeito Neymar e um dos primeiros reflexos é a alta procura por ingressos e pelo programa de sócio-torcedor. Após o anúncio do retorno do craque, a equipe da Vila Belmiro saiu de 48 mil inscritos no plano Sócio Rei para quase 71 mil, o que faz a equipe subir três posições no ranking e encostar no Botafogo e no Flamengo, mas ainda ficar longe do topo.

Em 2024, o número de associados já havia aumentado. Embora tenha disputado apenas duas competições em 2024, o Campeonato Paulista e a Série B, o Santos registrou o seu melhor desempenho histórico com o Sócio Rei. De acordo com o relatório anual do programa, o clube obteve um faturamento de R$ 20,9 milhões na temporada anterior, o que representa um crescimento de 42% em relação a 2023, como comemora o presidente Marcelo Teixeira.

"Em 2024, nós já havíamos quebrado recorde com Sócio Rei e vimos o faturamento crescer em 42%, mesmo disputando apenas duas competições. Agora, estamos empenhados em fazer com que a volta de Neymar Jr gere ainda mais impactos positivos, tanto no aspecto esportivo quanto financeiro", afirma Marcelo Teixeira, presidente do Santos.