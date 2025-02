Fifa condena Corinthians a pagar R$ 55 mi por atrasos com Garro e Félix

A Fifa determinou que o Corinthians precisa pagar cerca de US$ 9,5 milhões (R$ 55 milhões na cotação de agora) por descumprimentos nos contratos de compra de Rodrigo Garro e Félix Torres. As condenações são dos dias 3 de setembro de 2024 e 29 de outubro de 2024, mas foram disponibilizados no site da entidade máxima do futebol apenas hoje (3).

Além do pagamento, o Corinthians ficaria impedido de registrar jogadores contratados no mercado nacional e internacional por três janelas ou até quitar as pendências. Isso não aconteceu já que o time entrou com recurso no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), que é a última instância de processos como esse. Por enquanto, as duas punições estão congeladas até a decisão final da Corte na Suíça.

O time de Parque São Jorge se pronunciou agora há pouco (você pode ver as notas completas no fim do texto) reconhecendo o atraso do pagamento da segunda parcela para o Santos Laguna, do México, no caso de Félix Torres. Para a transferência de Garro, o Timão entende que fez o certo ao pagar a primeira parcela com a dedução dos impostos da remessa bancária internacional, argumento esse que foi refutado pela Fifa.