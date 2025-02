Abel cobra compreensão do seu trabalho, mas incentiva Palmeiras a se fechar

Abel pediu para não ficar falando apenas do camisa 9. Como não perguntar sobre o tema, se há alguns dias o técnico admitiu que gostaria de uma contratação para essa posição? Como não falar sobre isso no dia em que o técnico arma uma equipe sem um camisa 9 e faz a sua melhor apresentação do ano? Como Abel quer que as pessoas entendam o que é feito na Academia de Futebol se não há nenhum tipo de abertura para isso?

Não significa que as críticas serão interrompidas se essa rotina mudar, mas esse é um passo que pode ao menos fazer as pessoas entenderem o propósito. E não só o jornalista, mas também o público que passará a ter mais informação sobre o que ele faz no dia a dia. Ninguém será obrigado a concordar com nada, mas quando você conhece o processo, é muito mais fácil analisar. Ah, e ele também tem o direito de não responder o que quiser.

Abel adora generalizar o trabalho da imprensa, faz ataques colocando todo mundo no mesmo pote e dá zero abertura para um diálogo. Como ele mesmo gosta de dizer, é importante separar quem faz um bom trabalho de quem não vai bem, sem falar como se "a imprensa" fosse uma coisa só.

O técnico ficou ofendido com a repercussão da sua resposta sobre o Jürguen Klopp. É verdade que muitos jornalistas exageraram na análise sobre o que ele disse, mas, ao se defender, o técnico foi para cima do repórter Leandro Boudakian, que não tinha feito nada além de perguntar se ele ainda tinha fome de vitória. E olha que o tema é super importante e presente no dia a dia de Abel, sobre como fazer esse time continuar querendo vencer depois de tantos títulos.

Abel se desgasta também por opção de seus superiores. Praticamente só ele dá entrevistas e, muitas vezes, o técnico precisa se posicionar sobre temas que não deveriam competir a ele, mas aí ele precisa entender que a opção de se comunicar apenas por textos e vídeos na TV oficial do clube é uma estratégia que não é decidida pelos repórteres.