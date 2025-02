Santos faz melhor jogo do ano e põe interrogação em quarteto do São Paulo

Na melhor partida do ano, o Santos venceu o São Paulo por 3 a 1 e já coloca o primeiro ponto de interrogação na cabeça de Zubeldia sobre o uso do quarteto de ataque no Tricolor. Impressionou a diferença de postura da equipe de Pedro Caixinha, que conseguiu ser expulso na sua primeira reclamação em campo. Será o efeito Neymar?

Dentro de campo, com o gramado alagado por causa da chuva, o time do Morumbi não conseguia trocar passes e viu Oscar bastante apagado dentro de campo. Lucas tinha dificuldades para dar as suas arrancadas, mas ainda fez o suficiente para abrir o placar após bela jogada de pivô de Calleri. Mas foi só.

Mesmo quando tomou o gol, o Santos já era melhor em campo e pouco depois conseguiu empatar com gol de Guilherme após jogada aérea. No segundo tempo, Tiquinho começou a sair mais da área e aproveitou o espaço deixado no meio-campo para fazer a parede para Soteldo, que carregou sem ser incomodado até achar Bontempo para abrir o placar.