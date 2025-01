São Paulo fecha parceria com patrocinador do Palmeiras para clássicos

O Tricolor busca novas fontes de receita com seu uniforme depois de ver o valor do seu máster ficar defasado em relação aos demais concorrentes. Hoje, a Superbet paga R$ 52 milhões e ajuda com o salário do Oscar, enquanto Palmeiras, Corinthians e Flamengo arrecadam pelo menos R$ 100 milhões cada com o espaço nobre do seu uniforme.