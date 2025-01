Bota merecia vencer São Paulo em jogo que só Milton Leite foi notícia boa

O Paulistão nem começou direito, mas já tem o candidato a pior jogo da edição de 2025: Botafogo 0 x 0 São Paulo. Seria um completo desastre se não fosse ao menos a estreia de Milton Leite na narração do UOL PLay, ao lado de André Hernan e José Trajano.

E olha que se fosse para escolher um vencedor ele seria o time de Ribeirão Preto, que ficou longe de apresentar um bom futebol, mas pelo menos conseguiu fazer o goleiro Rafael trabalhar, inclusive nos acréscimos do segundo tempo.

Com um time completamente mexido por causa do jogo contra o Flamengo ontem nos Estados Unidos (que, aliás, também foi bem ruim), o São Paulo não mostrou absolutamente nada para animar o seu torcedor. Nem mesmo a jovem aposta Ryan Francisco foi bem ou mesmo Rodriguinho no meio-campo.