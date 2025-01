Palmeiras se reapresenta sem Abel Ferreira, que volta fim de semana

Enquanto isso, os jogadores farão testes sob o comando dos membros do Núcleo e Saúde e Performance e também dos auxiliares de Abel Ferreira, que não tiveram o mesmo acordo. A segunda-feira foi de avaliações clínicas, músculo-esqueléticas, neuropsicológicas e nutricionais.

Hoje, o Palmeiras apresentou três novos funcionários para os bastidores da equipe. Com trabalhos em Corinthians, Flamengo, Vasco e seleção de base, Lucas Freitas assume o cargo de coordenador de fisioterapia. Ângelo Alves, preparador físico do Sub-20 nos últimos três anos e meio, junta-se aos preparadores do time profissional. Além deles, a fisioterapeuta biomecânica Jéssica Fernandes, com passagem pela equipe feminina do São Paulo e que integrava o Centro de Formação de Atletas do Verdão desde o ano passado, inicia um trabalho integrado entre base e profissional com foco na qualidade de movimento dos atletas.