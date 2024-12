Palmeiras não se assusta com leilão e mantém confiança para ter Facundo

O Palmeiras mantém a confiança que tem boas condições de fechar o negócio com Facundo Torres. O time brasileiro já tem um acordo com o Orlando City, dos Estados Unidos, e também teve uma boa recepção do jogador nas conversas das últimas horas.

Nos últimos dias, o Cruz Azul entrou no negócio, ligou diretamente ao atleta e fez o empresário do jogador declarar que o time mexicano estava mais forte no negócio.

O Verdão não se preocupou com o que foi classificado como leilão por parte da diretoria e manteve as conversas com o atleta uruguaio, apesar da irritação em alguns dos envolvidos. Já há um acerto em quase todos os itens essenciais, mas o negócio ainda não foi assinado.