CBF acerta ao fechar portões do Mineirão; Cruzeiro deveria culpar o Governo

Ao decretar portões fechados, a CBF também evita que seja aberto um precedente, assim como fez a Conmebol quando o Governo do Uruguai tentou impedir os botafoguenses de acompanharem a semifinal da Libertadores contra o Peñarol fora do Brasil.

Se essa medida fosse permitida, seria fácil daqui para frente para que as equipes entrassem em contato com as forças de segurança pública de cada Estado e usasse esse expediente para torcida única com mais frequência.

No passado recente, o Palmeiras se apoiou em uma medida dessas para não permitir que flamenguistas entrassem no Allianz Parque e depois recebeu o troco contra o Flamengo não permitiu palmeirenses no Rio de Janeiro no ano seguinte.

Esse tipo de situação não é boa para ninguém. Se o Cruzeiro quer reclamar com alguém que reclame com o Governo de Minas Gerais. É obrigado deles garantir segurança a todo mundo que quiser entrar no Mineirão na quarta-feira.