Só volto para a final do Brasileirão

Começo hoje um breve período de 15 dias de férias e só volto em 26 de novembro. Coincidência ou não, é o dia de Palmeiras x Botafogo, a tão falada final do Brasileirão.

Quer dizer... Isso se o Palmeiras conseguir vencer o Bahia na próxima partida, no dia 20, já que não dá para acreditar em tropeço no Atlético-GO, no dia 23. O Botafogo terá vida dura contra o Atlético-MG e é favorito contra o Vitória mesmo depois do tropeço contra o Cuiabá.

E de olho em tudo isso estará o Fortaleza... Até breve, pessoal.