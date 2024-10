Demissão de Tite confirma: não há projeto esportivo no Flamengo

Você consegue ver alguém da diretoria do Flamengo conversando com Tite sobre as escolhas dele para a temporada? Você acha que Marcos Braz ou Rodolfo Landim são capazes de debater com a comissão a estratégia para enfrentar o Corinthians? Por que essa diretoria vai chegar ao 11º técnico após a saída do ex-comandante da seleção?

Nada disso significa que a diretoria precisa interferir no trabalho de um técnico, mas é necessário alguém que entenda do riscado para poder debater com quem está ali em nome da instituição.

Isso não existe no Flamengo. Não existe porque não há projeto esportivo no clube. Dá para entender qual a filosofia de um técnico que a diretoria busca quando vai ao mercado? Você vê um projeto de uso das categorias de base independentemente do técnico que está ali? As contratações seguem uma lógica?