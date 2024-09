Vinicius Jr repete Cristiano Ronaldo e vira nome de shampoo

Vinicius Júnior vai ganhar um novo shampoo exclusivo com a sua cara e seu nome estampados no rótulo. Trata-se do Clear Man, Hidratação Campeã by Vini Jr.

Após apostar por anos em Cristiano Ronaldo como a sua cara, a empresa passa agora a colocar o brasileiro da seleção e do Real Madrid como o seu garoto propaganda ao lado de Erling Haaland, do Manchester City. Os dois são embaixadores no Brasil.

Além do lançamento do shampoo, foi realizada uma ação inédita, que estampou a dupla para milhares de espectadores numa projeção em frente à Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.