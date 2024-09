Saída da Crefisa pode significar fim de era vitoriosa do Palmeiras?

A decisão de assinar um contrato sem reajuste partiu de Maurício Galiotte e, na época, não foi tão comentada porque o Palmeiras estava no topo do ranking de patrocínios. O tempo passou, o valor congelou e outras equipes como Flamengo e Corinthians conseguiram acordos melhores. O São Paulo também encostou.

Agora, com a saída da Crefisa, o projetado é que o Palmeiras arrecade cerca de R$ 150 milhões com patrocinadores, ou seja, quase o dobro do que recebe hoje. Esse total ainda sobe com a renovação do acordo com a Puma, que vai pagar mais do que os R$ 40 milhões que pagava pelo acordo anterior.

A Crefisa tem, sim, um papel importantíssimo na vida do Alviverde. Pagou mais do que o mercado pagava lá atrás, mas nunca representou mais do que 15% do faturamento total do time. Essa foi uma relação de ganha-ganha.

O Palmeiras teve um valor que ninguém pagaria naquela época, mas a empresa nunca esteve tão famosa como é hoje, mesmo tendo investido por anos em programas mais famosos do país, como Fantástico, Jornal Nacional e Novela das 9.

É um ótimo sinal que Leila Pereira fique no Palmeiras apenas como presidente da equipe e não como dona da patrocinadora. É uma relação muito mais saudável e livre de conflito de interesses.