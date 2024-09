Não dá para culpar só a CBF e a Data Fifa pela lesão de Pedro

A lesão de Pedro volta a gerar aquele clima de "a seleção não serve para nada", a "Data Fifa é uma porcaria" e tantas outras frases que nos acostumamos a ouvir nos últimos tempos. Mas não dá para culpar apenas a CBF e a seleção pelo rompimento do ligamento do joelho do atacante.

Primeiro de tudo, lesões como essa normalmente são tratadas mais como acidentes do que como consequências de desgaste. Ainda assim, claro que o calendário atribulado faz o atleta ter menos tempo para se recuperar e o coloca mais vezes no campo do que deveria.

O ponto é: os clubes são coniventes com o calendário. Dá para entender a tese de que a CBF apenas entrega o calendário e os clubes assinam, sem muito direito a voto. Mas espera aí... Se os clubes se unissem e falassem que não iriam jogar, como a entidade faria? Quando a CBF liberou os cartolas para formarem uma liga e tomarem conta do Brasileirão, o que aconteceu?