De férias, Fernando Diniz faz 'bico' de técnico em time universitário

A coluna conversou com pessoas próximas ao técnico e as frases foram sempre foram no sentido "ele não consegue ficar longe do futebol" e "ele prefere fazer isso do que viajar nas férias".

Recentemente, ele também visitou o Sfera, um clube criado por amigos e que recebeu selo de clube formador da CBF no ano passado. Na ocasião, ele passou o dia inteiro no local e chegou a entrar em um treino do sub-14, onde parou o treino pra orientar dois meninos. Depois, deu palestra pra todos os jovens do clube.

Quando não está fazendo isso, Diniz tem acompanhado boa parte dos jogos dos times brasileiros de sua casa. Enquanto não tem jogo, ele passa o dia na frente da televisão assistindo filmes e séries.