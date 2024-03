WTorre compensa donos de cadeira por falta de jogos do Palmeiras no Allianz

A WTorre decidiu ontem (14) à noite oferecer uma compensação aos donos de cadeiras do programa Passaporte. A proposta enviada por e-mail para cada um dos proprietários dá a opção de obter abatimento do preço correspondente a dois meses do pacote anual ou então a extensão gratuita pelo mesmo período.

A medida vem logo depois de o UOL mostrar que donos de cadeiras e camarotes estavam se unindo para uma cobrança coletiva pela falta de jogos do Palmeiras no período. São quatro jogos que foram disputados em Barueri, além da partida de amanhã (16) pela semifinal do Paulista contra a Ponte Preta.

Ainda há os proprietários que entendem que poderão entrar na Justiça por danos morais por perder partidas importantes como o mata-mata do Paulistão. Mas a medida certamente diminui a insatisfação.