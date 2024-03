Palmeiras estreia patrocinador de time feminino: 'Queremos protagonismo'

Na última semana, a Esportes da Sorte fez sua primeira grande ação com o Verdão ao divulgar nas redes sociais um vídeo que teve a participação do elenco das palestrinas. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, foi gravado no Centro de Treinamento da Cidade de Vinhedo (SP) e contou com o lema de que "apoiar as mulheres é mais do que falar palavras bonitas em um dia comemorativo, é ação!".

"Quando entramos num clube, nossa meta é justamente essa, de entregar o melhor em qualidade mas também estar inserido em ativações que proporcionem experiências aos torcedores. No Grêmio fizemos muitas ações de camarotes e em produtos envolvendo o Luis Suárez, por exemplo. No Athletico promovemos alguns eventos com sócios-torcedores, e no Bahia fizemos uma ação marcante de distribuição de camisas em pleno Carnaval. Acreditamos muito no potencial da nossa marca, mas mais ainda na grandeza e no peso que essas torcidas possuem. Além de tudo, temos uma equipe muito qualificada que sabe como executar esses trabalhos", completou.

O Palmeiras entra no campeonato como um dos principais concorrentes ao Corinthians, o time mais forte do futebol feminino no país e um dos protagonistas na América do Sul. Vale lembrar que, em 2022, o Verdão conquistou a sua primeira Libertadores.

"Era um desejo enorme da nossa parte estar inserido com mais contundência no futebol feminino, e esse 'namoro' com o Palmeiras surgiu a partir disso. O Palmeiras vem sempre chegando às finais e brigando por títulos no feminino, como a Copa Libertadores, e acredito que com a nossa parceria, podemos crescer ainda mais não apenas na parte técnica, mas também fora das quatro linhas", finalizou.