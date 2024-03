São Bernardo explica recusa à proposta do Corinthians por venda de mando

"Eu conversei com a nossa comissão, com nosso elenco e com o proprietário do time. Claro que o dinheiro é importante, mas estamos pensando na vaga neste momento", completou.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil vale R$ 2,205 milhões. Para efeito de comparação, o Santos arrecadou pouco mais de R$ 2 milhões com mais de 50 mil torcedores no Morumbis, com ingressos começando nos R$ 40 sem desconto de meia ou sócio-torcedor. Curiosamente, esse jogo foi justamente contra o São Bernardo.

A questão é que a premiação só aumenta com o passar das fases. Se avançar às oitavas, por exemplo, o São Bernardo poderia lucrar mais R$ 3,465 milhões.

Vale destacar que o São Bernardo venceu o Corinthians por 1 a 0 no Campeonato Paulista mesmo jogando com um atleta a menos desde os 14 minutos do 1º tempo.

Siga também as opiniões de Danilo Lavieri no Twitter, no Instagram e no TikTok