Pelada no gramado interditado do Allianz Parque revolta Leila Pereira

O Dia de Craque foi cancelado ontem (12), após a publicação do UOL Esporte dando detalhes do evento. Antes disso, a reportagem entrou em contato com a construtora para saber se a ação estaria mantida apesar das condições do gramado e não obteve resposta.

Depois de confirmar que a venda estava acontecendo, inclusive com a confirmação por parte de vendedores credenciados pelo Dia de Craque, a reportagem foi publicada. Horas depois, a construtora entrou em contato para avisar que a ação estava cancelada.

Depois de descumprir vários prazos de entrega do gramado reformado, inclusive o de ontem, a WTorre agora diz que o estádio estará pronto para ser testado pelos palmeirenses na próxima sexta-feira (15).

