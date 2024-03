Palmeiras bate outro recorde, mas não empolga. Como isso é possível?

Até por isso, não significa que tudo está acabado e que a temporada não vai dar em nada. Pelo contrário. O Estadual por enquanto serviu para o Verdão fazer testes, alternar esquemas táticos e, talvez por isso, não tenha empolgado. Mas jogar até março em ritmo de pré-temporada tem seus benefícios e isso já ficou provado nos últimos anos com Abel. É melhor não empolgar agora e guardar o melhor para depois, certo?

O português claramente poupa as forças dos atletas por causa do desgastante calendário do futebol brasileiro. Às vezes, faz substituições tabeladas, independentemente do que está acontecendo no jogo. Tudo para dar minutagem a todos os seus atletas.

Não é à toa que um dos melhores jogos do ano do Palmeiras foi a vitória contra o São Bernardo com time reserva. Contra o Corinthians, o time dominou o arquirrival por 85 minutos, mas cedeu o empate nos minutos finais. O gosto foi de derrota.

A temporada de verdade começa agora. No mata-mata do Estadual, onde não se pode mais vacilar e, depois, com Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O torcedor reclama um pouco, se preocupa com a formação do seu ataque, mas a maior parte parece entender que até março o Verdão já se dá ao luxo de fazer pré-temporada.

Há sinais positivos, como a atuação de Aníbal Moreno, o bom momento de Richard Ríos e a fase artilheira de Flaco López. Mas também há pontos de atenção, como o mau começo de Weverton e Piquerez e a queda no nível de segurança do sistema defensivo em relação a 2023.

