Egoísmo de Palmeiras e São Paulo explica por que futebol no Brasil só piora

Leila reclamou que Carlos Belmonte foi xenofóbico com Abel Ferreira e sua comissão, mas esqueceu que Danilo foi homofóbico ao comemorar o título do Paulista de 2022. Os dois lados foram errados e nenhum pediu desculpas. Claro que o peso é diferente por um representar a instituição e outro ser um jogador, mas os dois estão errados.

Casares disse que não apoia quem bate no celular alheio, mas esqueceu que Calleri bateu no celular de um jovem torcedor do Palmeiras após ser vice do Paulista. Não há ninguém certo nesta história.

O São Paulo bradou que o futebol paulista estava de luto por causa da não expulsão de Rios e esqueceu quando um pênalti foi marcado com Marcos Rocha com as duas mãos no peito ou quando o VAR não analisou se Calleri estava em impedimento no lance da Copa do Brasil. A arbitragem é ruim de forma geral e não escolhe um para prejudicar.

Fernando Diniz é o técnico mais expulso, Antônio Oliveira é o que mais toma cartão em média e apontou dedo para juiz mais de uma vez mesmo em pouco tempo de futebol paulista, Mano Menezes xinga um árbitro por jogo, Felipão e Renato Gaúcho insinuaram esquemas "de cima" para prejudicar as suas equipes, Abel Ferreira é destemperado e seu auxiliar João Martins fez acusações sem provas sobre um sistema prejudicar o Palmeiras. Todos estão errados.

Os presidentes do Fluminense e do Flamengo reclamam do gramado sintético de Botafogo, Palmeiras e Athletico, mas dizem não ter o que fazer com os buracos do Maracanã e não reclamam do pasto da Arena Grêmio, do Castelão e do Mineirão.

O Corinthians é o exemplo de time que não tem suas contas em dia e mesmo assim contrata, prática que não seria aprovada em nenhuma das ligas sérias que são usadas como modelos de sucesso no Brasil. O Atlético-MG teve tanta injeção artificial de dinheiro que virou até SAF. Nenhuma dessas práticas seria aprovada em um campeonato com fair play financeiro.