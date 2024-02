Recorde de Corinthians x São Paulo ajuda, e Paulista cresce 176% no YouTube

Este ano, o torcedor poderá acompanhar a até 70 jogos do Paulistão no YouTube. Na TNT, outro meio de transmissão disponível, também há registro de recorde, com aumento de quase 50% na audiência segundo o Ibope.

O canal por assinatura ainda apostou em uma estratégia de transmissão com exclusividade de algumas partidas, tirando o jogo até mesmo do Paulistão Play.

