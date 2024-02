Crise no Corinthians só piora. E o mais grave: não dá sinais de melhoras

Os milhões que foram anunciados como o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro já começam a ficar comprometidos. Além de todas as contratações, ainda tem a rescisão com Mano Menezes e a multa para tirar o patrocinador antigo. E ainda vamos ver mais ações na Justiça, juros sendo cobrados em cima de juros, impostos antigos e etc.

Classificação e jogos Paulista

Nas quatro linhas, o time mostra uma insegurança que só tende a crescer a cada derrota. Como cobrar uma boa apresentação de estreia de Rodrigo Garro em uma equipe como essa? Como se assustar com a queda de produção de Rojas em relação ao que ele mostrava no Racing, se seu presente de boas vindas foi ficar com pagamentos atrasados?

Cássio sabe o tamanho do time que representa, mas até ele, na sua partida de número 700, parece desacreditado. Quando ele olha para frente, ele vê Yuri Alberto errar quase tudo o que tentou, Fagner atrasado em divididas e Felix Torres perdendo a segurança que tinha mostrado nas primeiras partidas... É difícil imaginar como o Corinthians sairá dessa.

