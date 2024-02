Augusto Melo tem chance de ouro para recalcular rota no Corinthians

Demitir Mano Menezes está longe de ser uma decisão compreensível dentro do cenário corintiano. Os reforços não chegaram, vários atletas saíram, o time não tem dinheiro para pagar a multa... Mas já que Augusto Melo resolveu topar arcar com todo o ônus de sua decisão, o presidente poderia aproveitar a chance que tem para recalcular a rota no Corinthians.

Em pouco mais de 30 dias que tem no comando, o dirigente errou quase tudo o que tentou. Errou em coisas básicas, como não anunciar jogador antes da assinatura do contrato, e em coisas mais graves, como anunciar novas receitas com erros de informação.

Agora, sem técnico, com o time na zona de rebaixamento, com multa para pagar do patrocinador antigo e do técnico, ele poderia convocar uma coletiva e admitir que precisa recalcular a rota.