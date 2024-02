TNT registra aumento de quase 50% na audiência dos grandes no Paulistão

A TNT comemora um aumento de ibope para a transmissão exclusiva das partidas dos quatro grandes do Campeonato Paulista. Segundo números do Kantar Ibope, o canal teve um aumento médio de 45% na comparação direta com as estreias do quarteto no ano passado.

No último domingo, inclusive, o canal liderou os números da TV por assinatura com o jogo entre Corinthians e São Bernardo, chegando a ter uma vantagem de 57% em cima do segundo lugar na categoria esportiva entre 20h e 22h09, considerando os 15 mercados medidos.

Além dessa partida, a TNT exibiu com exclusividade a partida entre Palmeiras e Bragantino, na última quarta-feira, São Paulo e Santo André, na rodada de estreia, e Santos e Ponte Preta na segunda rodada da competição.