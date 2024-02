As dicas de Abel que indicam qual será o Palmeiras titular na Supercopa

Se Marcos Rocha e Mayke vão jogar, o Palmeiras terá o que seus torcedores se acostumaram a chamar de dobra de laterais, com Rocha jogando na linha de três zagueiros. Uma de suas difíceis tarefas pode ser segurar Lucas, mas ele certamente poderá contar com a ajuda de Mayke, além, claro, dos meio-campistas que vão fechar a cabeça de área.

Classificação e jogos Supercopa do Brasil

É nesse setor que podemos ter outra dúvida. Aníbal Moreno encantou a torcida palmeirense e o técnico, mas os 90 minutos dele em campo contra o Red Bull Bragantino indicam que ele não começará como titular, respeitando a hierarquia que o técnico português já mostrou que usa como critério em outras ocasiões.

Além disso, nas duas vezes em que escalou Aníbal como titular, a escalação tinha apenas dois zagueiros, o que não deve acontecer contra o São Paulo. Por isso, é provável que o escolhido para ficar ao lado de Zé Rafael e Raphael Veiga no meio será Richard Rios.

Por fim, Rony não vai perder o espaço no time e deve ter a companhia de Flaco López. O argentino é uma das apostas de Abel Ferreira para o ano, fez gol nas últimas duas partidas e deve receber mais uma chance depois de sair do banco para ser o nome da vitória, deixando Breno Lopes no banco.

Seguindo as dicas de Abel, o provável time para domingo seria: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Rios, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López.

