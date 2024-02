Vitória do Palmeiras tem boas notícias e uma decepção para Abel Ferreira

O argentino é um dos focos do técnico para este ano. Primeiro por causa do altíssimo investimento que o Verdão fez lá atrás e ainda não teve retorno. Segundo por saber que Endrick vai sair no meio do ano.

O técnico já disse que precisa ir ao mercado, mas sabe que os limites financeiros podem não trazer um reforço à altura. Achar uma solução dentro de casa daria um bom fôlego para o comandante, assim como aconteceu com Zé Rafael no ano passado, que acabou como o substituto de Danilo após o mercado ruim da diretoria.

Ao mesmo tempo, uma outra aposta do técnico entre as Crias não reagiu bem: Luís Guilherme. Novamente com chances após um fim de 2023 com lesões, o meio-campista não correspondeu. Aberto pela direita, ele também poderia ser uma das alternativas quando Raphael Veiga não pudesse jogar, mas a sequência esperada ainda não aconteceu.

Já sem poder contar com Atuesta, o Palmeiras considera voltar ao mercado por essa posição. Abel já deixou claro que quer um jogador a mais para o setor. Enquanto isso, a opção é John John.

Por fim, o técnico português viu mais uma partida ruim de Caio Paulista. Claro que ainda é cedo para cravar que a contratação não deu certo, mas em um elenco com poucos reforços, o desempenho ainda abaixo do esperado liga um sinal para o curto prazo, ainda mais que Bruno Rodrigues já se machucou.

Siga também as opiniões de Danilo Lavieri no Twitter, no Instagram e no TikTok