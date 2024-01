Rony está chateado com as críticas que tem sofrido no Palmeiras. Extremamente decisivo nos títulos da Libertadores, o atacante se abala com os xingamentos virtuais e revela uma face importante do nosso dia a dia: como é tóxica a nossa relação com redes sociais. O meme "vou xingar muito no Twitter" explica muita coisa sobre isso.

O atacante não cansou de superar desafios: saiu de uma infância muito pobre no norte do país para triunfar em um dos maiores clubes do país, foi campeão de praticamente tudo o que disputou, foi convocado para a seleção brasileira e recebe elogios diários dos chefes Abel Ferreira e Anderson Barros por sua dedicação ao time. Mas o que tira o sono de Rony é o xingamento na rede social.

Não faz sentido um jogador tão vitorioso como ele se preocupar com o que falam no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Mas essa é uma guerra perdida. Nossa sociedade aprendeu a balizar o seu sucesso pelas redes sociais. Quanto mais jovem o indivíduo, mais valor tem o que dizem no seu @. E isso se agravou muito na pandemia. Quantos estudos já não mostram que as redes sociais abalam demais a saúde mental das pessoas?