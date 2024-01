Antes disso, o Palmeiras já tinha saído atrás do placar com bate-cabeça na marcação justamente de Marcos Rocha e Gustavo Gómez. O time conseguiu a virada por 2 a 1 com dois gols de Veiga: um pênalti infantil cometido pela Inter e depois uma falha do goleiro que acabara de entrar para substituir o titular machucado.

Vale destaque para Aníbal Moreno. O argentino foi titular desde o começo, dominou o meio-campo todo e mostrou por que custou 7 milhões de euros. Claro que ainda é cedo, mas as suas duas primeiras aparições foram ótimos cartões de visita.

