Os ex-presidentes da CBF, apesar de banidos do futebol pela Fifa, ligam diariamente para cartolas em busca de apoio, inclusive entre os clubes. Eles querem continuar com influência na CBF e acreditam que essa é a única maneira de isso acontecer. O principal objetivo do momento é conseguir o apoio da federação do Acre, que hoje é oposição a eles.

Enquanto isso, Reinaldo Carneiro Bastos já lançou até manifesto contando com o apoio de oito federações estaduais, incluindo a do Acre. Os aliados do presidente da Federação Paulista de Futebol acreditam que ele terá até 15 votos de federações, mas algumas delas não quiseram se comprometer publicamente.

Além disso, Reinaldo também teve o apoio de 30 dos 40 clubes das séries A e B. E é aí que mora a tentativa de inviabilizar a chapa adversária. Eles entendem que podem conseguir mais seis clubes apoiando, entre eles o Red Bull Bragantino, que é muito próximo ao grupo, mas não assinou o manifesto.

Na leitura do grupo, há apenas três times que não vão apoiar Reinaldo de maneira alguma, entre eles o Flamengo.

A eleição da CBF ainda não tem data para acontecer e também é ameaçada pela Fifa e pela Conmebol, que já manifestaram discordância pela resolução da Justiça Comum de tirar Ednaldo do cargo e colocar um interventor.